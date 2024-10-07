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        Hatay Valisi Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje tanıtım toplantısına katıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni eğitim öğretim yılı projelerinin tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:15
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        Hatay Valisi Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje tanıtım toplantısına katıldı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni eğitim öğretim yılı projelerinin tanıtım toplantısına katıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Masatlı, eğitimin yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerini de önemsediklerini söyledi.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından eğitim alanındaki çalışmaların sadece yeniden yapılanma süreci olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Depremler sonrası 1604 eğitim kurumumuzun neredeyse 3'te 1'i kullanılamaz hale geldi. Böylesine ağır tablo karşısında inancımızı ve kararlılığımızı yitirmeden hep birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdik ve nihayetinde de geçtiğimiz eğitim öğretim yılı bunun semerelerini aldık. Yine bu süreçte 517 okulumuzun bakım ve onarımını tamamlamış olduk, 110 okulumuzu yeniden inşa ederek eğitim öğretim hizmetlerine sunmuş olduk. Ayrıca 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 113 yeni okulumuzun çalışması da devam etmektedir."

        Masatlı, çocukların eğitimden uzak kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de yeni eğitim döneminde hedeflenen projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını kaydetti.

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