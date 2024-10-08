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        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:40
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        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

        Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde, A.A. idaresindeki 31 ASJ 485 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ismi öğrenilemeyen çocuk, sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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