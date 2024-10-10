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        Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:37
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        Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Derince Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, depremlerden etkilenen binanın kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu söyledi.

        Ağır hasar alan binada kardeşinin de görevli olduğunu ve depremde yaşamını yitirdiğini anlatan Eren, "Dolayısıyla bu binanın yeniden inşası, bende ayrı bir öneme sahip, farklı duygular içerisinde oluyorum." dedi.

        Yapacakları yeni binanın eskisinden çok daha büyük ve sağlam olacağını dile getiren Eren, 11 bin 115 metrekare kapalı alanı olan okulda, 24 derslik, 3 amfi, 6 bilgisayar dersliği, 4 laboratuvar ile toplantı ve konferans salonlarının yer alacağını belirtti.

        Eren, sadece derslik inşa etmediklerini, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı sosyal alanları da planladıklarını kaydederek, depremlerin ardından temeli atılan eğitim binalarıyla ilgili de bilgi verdi.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun okuduğu duanın ardından, meslek yüksekokulunun temeli için sembolik olarak butona basıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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