Hatay'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Tepehan Mahallesi'nde devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekibince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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