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        Hatay'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:12
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        Hatay'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Tepehan Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekibince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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