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        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, kanser hastası anne ile 3 oğluna yuva oldu

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oturdukları evleri yıkılan kanser hastası 52 yaşındaki Yüksel Aras ile 3 oğlu, Ülkem Okuyor Derneğince inşa edilen yeni evlerine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:52
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        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, kanser hastası anne ile 3 oğluna yuva oldu
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oturdukları evleri yıkılan kanser hastası 52 yaşındaki Yüksel Aras ile 3 oğlu, Ülkem Okuyor Derneğince inşa edilen yeni evlerine kavuştu.

        Depreme Defne ilçesindeki kirada oturdukları evlerinde yakalanan Yüksel Aras, oğulları Danyel (9), ikizleri Ramazan ve Ahmet (11) ile bir süre çadırda kaldı.

        Daha sonra kendilerine ait arsaya konteyner gelen Aras, oğullarıyla birlikte yaşamını burada sürdürmeye çalıştı.

        Eşini 6 yıl önce beyin kanamasından kaybeden ve kendisi de yaklaşık 3 ay önce meme kanserine yakalanan Aras'ın yolu 20 gün önce Ülkem Okuyor Derneği kurucu başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ile kesişti.

        Ertuğrul, hayırseverlerden topladığı maddi destekle, Aras ve oğulları için Defne ilçesindeki aileye ait arsaya betonarme ev inşa ettirdi.

        İçerisindeki ev eşyalarını da kurum ve yine yardımseverlerin desteğiyle temin eden Ertuğrul, yeni evin anahtarını aileye teslim etti.

        Anne Yüksel Aras, AA muhabirine, meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve yakın zamanda bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

        Ameliyatının 3'üncü gününde Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ile tanıştıklarını anlatan Aras, şöyle devam etti:

        "Havva Hanım beni sorup soruşturmuş ve bizi buldu sağ olsun. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu, hatta ben öleceğimi ve çocuklarımın dışarıda kalacağını düşünmüştüm. Bir yakınımıza rica ettim, 'bir yere kazma vurun ki çocuklarımın yuvasının nerede olacağını bileyim' diye. O karanlığın ardından böyle bir aydınlık doğacağını düşünmemiştim. İyi ki aramış, iyi ki bizi bulmuş. Hayalimden daha güzel bir evim oldu."

        Aras, yeni evinin yapılmasında emeği geçen Ertuğrul ile dernek gönüllülerine teşekkür etti.

        Dernek başkanı Ertuğrul da deprem sürecinde 112 Acil Sağlık ekibi olarak geldiği Hatay'a deprem sonrası da dernek olarak yardım eli uzattığını dile getirdi.

        Bugün dernekçe 4'üncü evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ertuğrul, "Yüksel Abla ve çocukları için 20 gün gibi kısa bir sürede 108 metrekare 2 artı 1 çok güzel bir yaşam alanı inşa ettik. Çok mutluyuz, dernek olarak hem yeni yuvalarına hayırlı olsun diyoruz hem de sağlıkla bir ömür geçirmelerini diliyoruz." dedi.

        Ertuğrul, evin inşasına destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederek, "Buraya çay kaşığı gönderen destekçimize de çok teşekkür ediyorum, 1 lira bağış yapan destekçimize de. İyi ki varlar, bu evi hep birlikte el ele yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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