Hatay'da "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Festivalin açılışında, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara, Japonya Büyükelçiliğinin katkısıyla Japon anime filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" izletildi.

Ansam Kültür Derneği ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hataylıların sanatla iyileşeceğini söyledi.

Festivallerin 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından daha anlamlı hale geldiğini belirten Oflazoğlu, "Bu yıl 35-40 ülkeden gelen filmlerin seçkisini izleyeceğiz. Uzun metraj filmler, kurmaca, kısa, animasyon ve deneysel seçkilerimiz ve belgesellerimiz de var. Yaklaşık 70'e yakın filmimiz var." dedi.