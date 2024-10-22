Depremzede esnaf Antakya Gastronomi Çarşısı'ndaki hareketlilikten memnun

MEHMET BAYRAK - Hatay'da yöresel yiyeceklerin satıldığı restoranların yer aldığı Antakya Gastronomi Çarşısı, depremzede esnafı yeniden müşterileriyle buluşturuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan kentte, 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmeleri yıkılan esnaf için Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Odabaşı Mahallesi'ne kurulan çarşı, 27 Eylül'de hizmete açıldı.

Eski Antakya mimarisi tarzında inşa edilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda, Antakya künefesi, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabı gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerin de olduğu yiyecekler satılıyor.

- "Eksiklikler tamamlanınca günde en az 10 bin kişiyi ağırlayacağız"

Akşam saatlerinde gezilebilmesi için ışıklandırılan çarşının ziyaretçileri, kentin yöresel lezzetlerini tatmanın yanı sıra işletmelerin çevresinde fotoğraf da çektiriyor.

İşletmelerin yeni açılmasına rağmen vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirten Güneşer, "Karnı acıkan arabasını çarşımıza sürecek. İnsanlar yolda ne yiyeceğini düşünmeyecek çünkü burada her şey var. Hijyen, kalite ve eğlencenin merkezi olacağız." dedi.

Güneşer, restoranların tam kapasite hizmet vermesiyle ziyaretçi sayısının artacağını ifade ederek, "Esnafımız personel ve ekipman eksiğini tamamlayınca günde en az 10 bin kişiyi ağırlayacağız." dedi.

Künefeci Ragıp Bekfilavioğlu da depremlerin ardından bir süre prefabrik çarşıda hizmet verdiğini, Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılmasıyla daha düzenli çalışmaya başladıklarını anlattı.