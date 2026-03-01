Canlı
        Hatay Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:52
        Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere, sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve MediaMarkt işbirliğinde yürütülen "Eğitimle Daha İyiye Projesi" kapsamında Kurtbağı İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi.

        Eğitime katılan vakıf görevlileri, öğrencilere sağlıklı beslenme, diş temizliği ve kişisel hijyen gibi konularda bilgiler aktardı.

        Deprem konusunda da eğitim veren görevliler, afet çantası hazırlamanın önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

