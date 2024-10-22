Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

Geçen yıl depremler nedeniyle festivalin sönük geçtiğini anlatan Sarı, bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, bir kafede düzenlenen toplantıda herkesi 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale davet etti.

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