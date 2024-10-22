Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi,

        Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, bir kafede düzenlenen toplantıda herkesi 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale davet etti.

        Belediye Başkanı Rıfat Sarı da festivalin ilkini 2017'de gerçekleştirdikleri belirtti.

        Geçen yıl depremler nedeniyle festivalin sönük geçtiğini anlatan Sarı, bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

        Toplantının ardından katılımcılar, festivalin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışı...
        Trafikte tartıştığı motosikletli iki kişiyi, aracını üzerlerine sürüp yaral...
        Trafikte tartıştığı motosikletli iki kişiyi, aracını üzerlerine sürüp yaral...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Depremzede esnaf Antakya Gastronomi Çarşısı'ndaki hareketlilikten memnun
        Depremzede esnaf Antakya Gastronomi Çarşısı'ndaki hareketlilikten memnun
        Hatay'da freni arızalanan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Hatay'da freni arızalanan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı