Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi,
Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenecek 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi,
Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, bir kafede düzenlenen toplantıda herkesi 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale davet etti.
Belediye Başkanı Rıfat Sarı da festivalin ilkini 2017'de gerçekleştirdikleri belirtti.
Geçen yıl depremler nedeniyle festivalin sönük geçtiğini anlatan Sarı, bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.
Toplantının ardından katılımcılar, festivalin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.
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