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        GÜNCELLEME - Hatay'da ağıldan koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağıldaki 22 koyunu çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:41
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        GÜNCELLEME - Hatay'da ağıldan koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağıldaki 22 koyunu çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı yakalandı.

        Özerli Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiricisi Yusuf Çınar (35), ağılındaki 22 koyunun çalındığını fark etti.

        Çınar'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

        Görüntülerde hayvanları çaldıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için araştırma başlatıldı.

        Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği iki zanlıyı adreslerine yaptığı baskınla yakaladı.

        Çalınan koyunlar da bulunarak sahibine teslim edildi.

        Yusuf Çınar, AA muhabirine, otomobilini satıp aldığı 23 koyunla hayvancılık yaptığını ve zanlıların, bir koyunu hasta olduğu için almadığını belirterek, "Polisler geçim kaynağımı bulup bana teslim etti. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

        Kamera kaydında şüphelilerin küçükbaşları yayan şekilde götürmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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