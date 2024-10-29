Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Dörtyol ilçesinde de Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ümit Altay, Dörtyol Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç çelenk sundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.