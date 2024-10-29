Hatay'da iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında

Görüntülerde, bir kişinin şişede yer alan sıvıyı döküp iş yerine ateşe vermesi ve daha sonra kendisini motosiklette bekleyen kişiyle uzaklaşması yer alıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinin motosikletli 2 kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde bir butikte 18 Ekim'de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

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