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        İskenderun'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:42
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        İskenderun'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.

        Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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