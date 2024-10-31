Hatay'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun Muratpaşa mevkisinde 29 Ekim'de, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan M.B. (20), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan H.E'nin (15) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.