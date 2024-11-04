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        Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:50
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        Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

        Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.

        Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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