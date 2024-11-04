Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

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