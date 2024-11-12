Hatay'da atık su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, mama ve su verilmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çekmece Mahallesi'nde bir evin atık su borusundan kedi sesi geldiğini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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