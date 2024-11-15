Hatay'da depremde 43 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa dava

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, 43 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu, çatı katının da genişletildiği belirtildi.

Soruşturma sonucu hazırlanan ve tutuksuz sanıklar müteahhit H.K, yapı denetim firması yetkilisi ve statik uygulama denetçisi E.E, kontrol elemanı G.A.T. ile şantiye şefi M.E'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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