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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:02
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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Dumlupınar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EGP 559 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükseldi.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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