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        Hatay'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:45
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        Hatay'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A.A. yönetimindeki 41 N 2082 plakalı traktör, Kumlu-Reyhanlı kara yolunda E.G.D'nin kullandığı 31 ARA 112 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada her iki araçtaki sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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