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        Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:57
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        Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        15 Kasım Mahallesi'ndeki evde 3 kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Mehmet K. ve karısı A.K. ile torunu M.E.K'yi odada baygın buldu.

        Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mehmet K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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