Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikle kutlandı

        Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

        Valilik koordinasyonunda merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen programa 150 çocuk katıldı.

        Halat çekme oynayan çocuklar için yüz boyama ve el sanatları etkinlikleri ile animasyon gösterisi yapıldı.

        Çocukların gönüllerince eğlendiği programda Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da yer aldı.

        İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de havaya balon bırakan çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Hatay'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
        Hatay'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
        Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırı...
        Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırı...
        Hatay'da çimlere basan vatandaşlara anonslu uyarı
        Hatay'da çimlere basan vatandaşlara anonslu uyarı
        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
        Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        İskenderun'da 'çimlere basma' sesli uyarı sistemi gençlere eğlence oldu
        İskenderun'da 'çimlere basma' sesli uyarı sistemi gençlere eğlence oldu