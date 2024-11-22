Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, öğrencilere temel trafik bilgileri ile trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.
Öğrencilere boyama kitabı hediye edilen etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de katıldı.
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