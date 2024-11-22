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        Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:40
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        Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Ekipler, öğrencilere temel trafik bilgileri ile trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.​​​​​​​

        Öğrencilere boyama kitabı hediye edilen etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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