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        Hatay'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:31
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        Hatay'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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