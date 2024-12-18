Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Dörtyol ilçesinde de 9 iş yerindeki hırsızlığa ilişkin şüpheliler Y.D. ve A.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'ndeki 3 evden hırsızlık yapan H.Y, M.AK. ve G.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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