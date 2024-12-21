Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Akrabalarına kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Adnan, şöyle konuştu:

"Şimdi Suriye'ye gitmek istiyoruz, oralar düzeldi. Askerliğim var, askerliği de bitireceğiz, ondan sonra işlerimize bakacağız. Bütün akrabalarım Halep'te, onları çok özledim. Çocuktum, geldiğimde 7 yaşındaydım, 13 yıl sonra Suriye'ye gideceğim ve bunun için çok seviniyorum. Türkler çok iyiler. Allah onlardan razı olsun."

Ahmed Dedo ise yaklaşık 4 yılın ardandan memleketi Halep'e gideceğini, ailesi ve akrabalarının kendisini Suriye'de beklediğini dile getirdi.