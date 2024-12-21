AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Hatay İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıldan itibaren tekrar istenen seviyeye gelecek, bütün şartlar yerinde, şu anda yaptığımız, enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını, büyümeyi sağlamak, daha fazla, daha adil paylaşmak." dedi.

Demiröz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, kongrenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

İlçe kongrelerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Demiröz, il kongrelerinin de şubat sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını dile getirdi. Muhalefete yönelik eleştiride bulunan Demiröz, şunları söyledi: "Eğer biz sizleri onların idaresine bırakırsak sadece göreceğiniz ya heykeldir ya da bu arkadaşları tatilde görürsünüz veya konserlerde ancak izleyebilirsiniz. Onun için biz bu ülkenin 85 milyon güzel insanını muhalefete bırakamayız. Ne yapacağız? Tahkim edeceğiz, çalışacağız ve bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz çünkü AK Parti'yi millet kurdu. AK Parti milletin içinden çıkan bir parti, beraber yöneteceğiz ve inşallah ülkemizi daha nice başarılı yıllarda AK Parti yönetiminde ve şu anda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha yukarı seviyelere çıkaracağız."

- "Kürt-Türk ayrımı yapmaya çalıştılar, Allah'ın izniyle başaramadılar" Demiröz, savunma sanayisindeki gelişmelere işaret ederek şöyle dedi: "Son günlerdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Savunma sanayimizi eğer güçlendirmemiş olsaydık, bugün Türkiye de diğer ülkelerden farklı olmazdı. Ben Bitlisliyim, üç dönem Bitlis milletvekilliği, bir dönem de İstanbul milletvekilliği yaptım. Ben Kürt'üm ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasisi, hiçbir vatandaşına ayrım yapmadı, 'sen Kürt'sün' diye ayrım yapmadı, önüme engel çıkarmadı. 'Üniversiteye giremezsin', 'müdür olamazsın', 'milletvekili olamazsın' demedi ve bugün ülkemizdeki birlik, beraberlik işte bu demokrasi sayesinde oldu ama aramıza fitne sokmaya çalıştılar, Kürt-Türk ayrımı yapmaya çalıştılar, Allah'ın izniyle başaramadılar, başaramayacaklar da."

Demiröz, içerde birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin 60 yıldır Türkiye'yi kapısında beklettiğini belirten Demiröz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi senin 14 tane ülkenin toplamından daha büyük. Niye almazsın? Almazlar çünkü bizim kültürümüz farklı. Almasınlar, biz kendimiz kendi gücümüzle, çalışmamızla bunu başaracağız." diye konuştu.

- "İçeride sağlam duracağız, başkasına güvenmeyeceğiz" Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Demiröz, "Dünyada şu anda yıldızı parlayan 3 ülkeden bahsediyoruz, 3 liderden. İşte Çin lideri Şi, Rusya lideri Putin ve Türkiye'de hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan var. Neden Türkiye, Türkiye'den büyüktür diyoruz? Bizim gönül coğrafyamız var. 60 ülke, şu ülkenin ve onun liderinin ağzına bakıyor. Biz sevindiğimiz zaman onlar da seviniyor, biz üzüldüğümüz zaman onlar da üzülüyor, dünya liderliği böyle bir şey. Onun için biz içeride tahkimatımızı yapacağız, içeride sağlam duracağız, başkasına güvenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Deprem için ayrılan ve terörle mücadele için harcanan paralara değinen Demiröz, şunları ifade etti: "Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıldan itibaren tekrar istenen seviyeye gelecek, bütün şartlar yerinde, şu anda yaptığımız, enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını, büyümeyi sağlamak, daha fazla, daha adil paylaşmak. Risk primimiz düşüyor, 2020 yıllarının seviyesine kadar geriledi. Diğer ülkelere göre risk primimiz 450 puan aşağıya düştü, rezervlerimiz artıyor. Bugün Merkez Bankamızın rezervi 163 milyar doları geçti. Hamdolsun kötü bir durumda değiliz ama yeni yılda yapacaklarımız var, dar gelirli vatandaşlara, özellikle emeklilerimize mutlaka yardımcı olacağız. Asgari ücret çalışmaları devam ediyor."

Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon 321 milyar dolar olmasının beklendiğini belirten Demiröz, bunun çok güzel bir rakam olduğunu söyledi. AK Parti'nin birlik, beraberlik içinde kongrelerini tamamlayacağını ifade eden Demiröz, büyük kongreyle beraber yenilenen bir genel merkez vizyonuyla ve A takımıyla bu ülkeyi tekrar yönetmeye, yeni politikalar üretmeye çalışacaklarını dile getirdi.

- "Suriye'nin bir terör koridoruna açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Ankara'da 23'üncü bütçelerini yaptıktan sonra Hatay'a geldiklerini belirtti. Üst üste 23'üncü bütçeyi yapmanın muhteşem bir tablo olduğunu ifade eden Yayman, "İşte bu muhteşem tablonun mucidi Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşları da sizlersiniz. Tebrik ediyoruz hepinizi." dedi.

Yayman, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tarih yazmaya, icraatlarıyla yeni bir dönemi açmaya devam ettiğini söyledi. Hatay'ın hem depremzede hem de Suriye meselesinden dolayı çok acılar çekmiş bir şehir olduğunu belirten Yayman, şunları kaydetti: "Zalim Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz Hatay'ın dostu olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz, üniter yapısını savunuyoruz. Suriye'nin bir terör koridoruna açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni yönetimin kuşatıcı, kapsayıcı ve Suriye'deki tüm kimlikleri gözeten bir yönetim kurmasını istiyoruz. Suriyelilerin dönmesi çok önemli. Biz de Suriyeli kardeşlerimizin dönmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü Suriyeliler dönmeli ki memleketlerine gidip oy kullanmalılar ve Suriye'nin yeni yönetiminde söz sahibi olmalılar."