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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:42 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:56
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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Gülcihan Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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