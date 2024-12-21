Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gülcihan Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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