Hatay'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ö. yönetimindeki 31 ALS 067 plakalı hafif ticari araç, Yoncadüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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