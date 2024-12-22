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        Hatay'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:56
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        Hatay'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.Ö. yönetimindeki 31 ALS 067 plakalı hafif ticari araç, Yoncadüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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