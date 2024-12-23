Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Kanaa, çok özlediği annesi ve teyzesinin kendisini sınırın diğer tarafında beklediğini ifade ederek, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı, bizi çok destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken Türk devleti, milleti bizi kabullendi, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor, çok mutluyuz." dedi.