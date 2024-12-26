Hatay'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Sümerler Mahallesi'ndeki tek katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatı katında hasara yol açtı.
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