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        Hatay'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:37
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        Hatay'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Sümerler Mahallesi'ndeki tek katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatı katında hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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