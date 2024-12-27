Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi

Hatay'ın eski günlerine dönene kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Öntürk, "Hatay, Orta Doğu’nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Toplantı Salonu'nda Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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