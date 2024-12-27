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        Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:08
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Toplantı Salonu'nda Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın ihyası için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Hatay'ın eski günlerine dönene kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Öntürk, "Hatay, Orta Doğu’nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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