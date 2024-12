Bakan Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 304 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladık, tamamladık, hemen ihalemizi yaptık ve bugün de inşallah hep birlikte ilk adımı atıyoruz." dedi.

Tüm acılara rağmen birliklerinin, beraberliklerinin, dayanışmalarının tek bir an bile sarsılmadığını, bozulmadığını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

- "Bu vatan, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizin vatanıdır"

Bakan Kurum, tüm bu değerlere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu vatan, aziz topraklar Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizin vatanıdır. Bütün zamanını, mesaisini, tecrübesini afetzede kardeşlerinin geleceğine adamış kadrolar olarak, bizim anlayışımız budur. Hatay'ın her karışı, Asi'nin her damlası, Amanos'un her kayası şahit olsun ki; depremzede şehitlerimize, şehit anne ve yavrularımıza verdiğimiz sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız." diye konuştu.