Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (3)

BAKANKURUM, İSKENDERUN'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan sonra İskenderun'a geçti ve 'İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi Tanıtım Töreni'ne katıldı. Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, 2025 yılı sonuna kadar 157 bin 892’si Hatay’da olmak üzere toplam 453 bin konutu tamamlayacaklarını söyledi. Hatay’a verdikleri sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşadığını anlatan Bakan Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projemizi hep birlikte başlatıyoruz. İskenderun sahilimiz hem ticari hem de sosyal hayatımız açısından çok çok değerli bir doğa harikasıdır. Vatanımızın Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz, 6 Şubat depremi nedeniyle 80 santim çökmüştü. Bu tespitin ardından milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde, İskenderun Sahili’ni eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibindeki tahkimatını ve güçlendirmesini tamamladı. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından bu kez bayrağı biz devraldık ve 303 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi bitirdik. İhalemizi yaptık ve bugün de ilk adımı atıyoruz. İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyet'imizin 102'nci yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda yapacağız" dedi.

Depremde Hatay'ın büyük yara aldığını söyleyen Bakan Kurum, "Tüm acılarımıza rağmen, birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız tek bir an bile sarsılmadı, bozulmadı. Dün nasıl o soğuk günlerde aynı ekmeği bölüşür gibi acımızı bölüştüysek bugün de devlet-millet el ele veriyor 'Asrın İnşası'nı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 44 bin 227’si Hatay’da olmak üzere 200 bin yuvamızın anahtarlarını sizlere teslim edeceğiz. Bildiğiniz gibi, şu anda deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimiz için yapmamız gereken konutlarımızın yüzde 93’ünün inşaatı başlamış durumda. Ben buradan ilan etmek istiyorum. Ocak ayının 15'i itibarıyla, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde bulunan rezerv alanlarda ve uydu kentlerimizde inşaatı başlamamış tek bir proje kalmayacak, inşaatlarımızın yüzde 100’ü başlamış olacak. Bu hızla inşallah, 2025 yılı sonuna kadar 157 bin 892’si Hatay’da olmak üzere toplam 453 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Hatay’a şöyle bir uğrayıp, 'Bunca inşaatı yapamazlar' diye düşünenlere rağmen, Antakya’ya şöyle bir göz ucuyla bakıp, 'Bu enkazın altında kalırlar' diye umutlananlara inat, depremin ilk saatlerinden bu yana azimle, gayretle, kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü biz, tüm arkadaşlarımızla, tüm vekillerimiz ve başkanlarımızla birlikte şuna yürekten inanıyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkması, sadece bir yeniden inşa meselesi değildir. Bu mesele, Türkiye için yeni bir milli mücadele meselesidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN VİCDANIDIR' Bakan Kurum, 13 yıllık karanlık dönemi kapatan Suriyelilere ilişkin, "Bu 13 yıl tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki, 'Türkiye insanlığın ruhudur, Türkiye dünyanın vicdanıdır.' Dün kardeşlerimize ensar olan bizler, bugün de, yarın da komşuluğumuzu en güzel şekilde sürdüreceğiz. Tüm gücümüzle, tüm devlet tecrübemizle Suriyeli, Lübnanlı, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Ben tek bir an bile kardeşlerinden vazgeçmeyen, Suriye’nin masum evlatlarını zalim Esad'ın ellerine bırakmayan Cumhurbaşkanımıza, Hataylıların huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 13 yıldır Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapan sizlere, kardeşlik yapan, evini, sofrasını, kalbini açan aziz milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla İskenderun Sahil Yolu Projemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.