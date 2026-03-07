Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Hatimoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen mitingde, Suriye'de yaşananlara değindi.

        Mitinge katılanların dayanışmasının anlamlı olduğunu belirten Hatimoğulları, "Biz geçtiğimiz sene Suriye'de kaybettiğimiz binlerce Alevi canımızı, çocukları, kadınları, şeyhlerimizi burada sizlerin huzurunda bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Onları asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

        Suriye'de savaşın ve çatışmanın bitmediğini dile getiren Hatimoğulları, burada tek çözümün halkların bir arada olması ve dayanışması olduğunu belirtti.

        Orta Doğu'da yaşananlara değinen ve bölgede barışın ve demokrasinin önemine dikkati çeken Hatimoğulları, şöyle konuştu:

        "Bugün bizler Suriye'den konuşurken İran'ın ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Emperyalizmin yüzyıllardır bölgede oynamaya çalıştığı bu insan düşmanı, medeniyet düşmanı, tarih düşmanı, halklar düşmanı politikalarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir kez daha buradan diyoruz ki İran'ın üzerinde başlatılan bu savaş derhal son bulmalıdır. İran'a demokrasi gelecekse, oradaki Kürtler, Farslar, Beluciler ve bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların ortak mücadelesi ve ortak dayanışmasıyla gelecektir. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor, bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir."

        Suriye'nin ancak bütün farklı halklar ve inançların oluşturacağı demokratik bir yönetim biçimiyle barışa ve refaha kavuşacağını belirten Hatimoğulları, "Aynı şekilde bu reçete bütün Orta Doğu bölgesi içindir. Bugün Suriye'ye İran'a, Irak'a ve bütün Körfez ülkelerine parça parça yayılan ve şimdi yeniden İran saldırısıyla güncellenen bu savaş politikalarına karşı tek çözüm halkların güçlü dayanışmasıdır." ifadesini kullandı.

        Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da dünyanın neresinde olursa olsun emekçilerin ve hak arayan insanların yanında olduklarını kaydetti.

        Mitinge, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

