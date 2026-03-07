Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Alsancak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 antika madeni para, 1 yüzük ile dedektör ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

