        Hatay Haberleri

        Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Alsancak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 antika madeni para, 1 yüzük ile dedektör ele geçirdi.

        Operasyonda evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

