Hatay'da aranan firari hükümlü ve şüpheli yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Ö. yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheli Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

