        Hatay Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Hatay'da aranan firari hükümlü ve şüpheli yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Ö. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheli Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

