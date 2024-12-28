Hatay'da sis etkili oldu

Antakya ve Defne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent genelinde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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