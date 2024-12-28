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        Hatay'da sis etkili oldu

        HATAY'ınAntakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:10
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        Hatay'da sis etkili oldu
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        HATAY'ınAntakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Antakya ve Defne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent genelinde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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