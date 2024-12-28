İTSO Başkanı Yılmaz gazetecilerle bir araya geldi

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle buluştu.

Yılmaz, ilçede bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin kenti her anlamda kötü etkilediğini anlatan Yılmaz, "İstihdam kayıpları, liman faaliyetlerindeki aksaklıklar ve KOBİ'lerde meydana gelen iş kayıpları, dikkat çekici sorunlar arasında yer aldı. Şehrin altyapısı büyük ölçüde zarar gördü ve birçok işletme ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı." dedi.