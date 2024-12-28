Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (2)

TARİHİUZUN ÇARŞI'YI GEZDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyelerinde yaptığı incelemenin ardından Antakya'da tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Kurum’a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan, belediye başkanları, bürokratlar ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Kurum'a çarşı esnafı Hatay’ın meşhur tatlısı künefeyi ikram etti. Esnafla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, "Hataylı esnafımızın yanında ve emrindeyiz. Hatay'ımızın ticari ve sosyal hayatını canlı günlerine döndürmemize az kaldı. Tarihi Uzun Çarşı'mızı kısa sürede bitirip esnaf kardeşlerimizi ekmek teknelerine yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.