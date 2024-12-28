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        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (2)

        TARİHİUZUN ÇARŞI'YI GEZDİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyelerinde yaptığı incelemenin ardından Antakya'da tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:15
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        Bakan Kurum, Hatay'da TOKİ şantiyelerini inceledi (2)
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        TARİHİUZUN ÇARŞI'YI GEZDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyelerinde yaptığı incelemenin ardından Antakya'da tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Kurum’a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan, belediye başkanları, bürokratlar ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Kurum'a çarşı esnafı Hatay’ın meşhur tatlısı künefeyi ikram etti. Esnafla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, "Hataylı esnafımızın yanında ve emrindeyiz. Hatay'ımızın ticari ve sosyal hayatını canlı günlerine döndürmemize az kaldı. Tarihi Uzun Çarşı'mızı kısa sürede bitirip esnaf kardeşlerimizi ekmek teknelerine yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.

        Bakan Kurum, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Caddesi’nde Emlak Konut Şantiyesi’ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Kurum, ardından İskenderun'a geçti, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi tanıtım törenine katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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