Dörtyol'da kumar oynayan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi F.K. ve eşi E.K. hakkında adli işlem başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.