Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
Masatlı, normal doğumla dünyaya gelen kız çocuğunu ziyaret etti.
Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Masatlı, anne Müzeyyen ile baba Sinan Ocak'a tebriklerini iletti.
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