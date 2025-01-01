Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Masatlı, anne Müzeyyen ile baba Sinan Ocak'a tebriklerini iletti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.