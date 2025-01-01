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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:47
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

        Masatlı, normal doğumla dünyaya gelen kız çocuğunu ziyaret etti.

        Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Masatlı, anne Müzeyyen ile baba Sinan Ocak'a tebriklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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