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        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

        Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:35 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:35
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        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
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        Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentte iyileştirme operasyonlarının sürdüğünü belirterek, "Bu iyileştirme operasyonunda birçok şey ihya ve inşa edilirken, diğer taraftan da hasar gören kültürel değerlerimizin de ayağa kalkması için birçok çalışma bir arada yürütülüyor." dedi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte 82 noktada çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Masatlı, yakın zamanda tarihi Sarımiye Camii ve Hünkar Mescidinin açılışının yapıldığını hatırlattı.

        Hatay'ın simgelerinden olan caminin aslına uygun onarılıp ibadete açılmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bugün de Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu eserler bize miras, dolayısıyla bizler de medeniyetler şehri Hatay'ımızı, bir sonraki kuşağa eserlerimizi emanet edeceğiz. İnşallah bu kültürel değerlerimizi yaşatıp, insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tekraren, Regaip Kandili'mizin başta ilimiz olmak üzere ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

        Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını yaptı. Regaip Kandili dolayısıyla camide Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

        Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Törene, Vakıflar Hatay Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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