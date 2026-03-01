Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyonu süren tarihi yapıları inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve restorasyonu süren tarihi valilik binası, Kurşunlu Han ile ayakkabıcılar ve kuyumcular çarşılarını inceledi.

        Giriş: 01.03.2026 - 17:39
        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği yapılarda inceleme gerçekleştirdi.

        Vali Masatlı, incelemeleri sırasında çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi öneme sahip değerli yapıların aslına uygun şekilde yeniden kente kazandırılacağını kaydetti.

        Kışlasaray Mahallesi'ndeki tarihi valilik binası, tarihi Uzun Çarşı içerisindeki Kurşunlu Han, Ayakkabıcılar ve Kuyumcular çarşıları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

