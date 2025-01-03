Hatay'da dağcılar Amanos Dağları'ndaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından grup üyeleri, tepede bulunan ve yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Dağcılar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yenilenen bayrağı göndere çekti.
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