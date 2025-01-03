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        Hatay'da dağcılar Amanos Dağları'ndaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

        Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:25
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        Hatay'da dağcılar Amanos Dağları'ndaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
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        Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından grup üyeleri, tepede bulunan ve yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        Dağcılar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yenilenen bayrağı göndere çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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