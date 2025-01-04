Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Çağlalık Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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