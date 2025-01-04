Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çağlalık Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

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