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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:51
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Çağlalık Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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