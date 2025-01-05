Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Belen Atik Yaylası'ndan Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü.

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