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        Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden denetim

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:48
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        Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden denetim
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        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ahır olarak kullanılan yerlerde incelemelerde bulundu.

        Ahırlardaki hayvanların kontrolünü yapan ekipler, besicilere de hayvansal besinlerin sağlıklı üretimi, korunması ve taşınması konularında bilgilendirme yaptı.

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