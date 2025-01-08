Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden denetim

Ahırlardaki hayvanların kontrolünü yapan ekipler, besicilere de hayvansal besinlerin sağlıklı üretimi, korunması ve taşınması konularında bilgilendirme yaptı.

Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ahır olarak kullanılan yerlerde incelemelerde bulundu.

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