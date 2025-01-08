Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden denetim
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ahır olarak kullanılan yerlerde incelemelerde bulundu.
Ahırlardaki hayvanların kontrolünü yapan ekipler, besicilere de hayvansal besinlerin sağlıklı üretimi, korunması ve taşınması konularında bilgilendirme yaptı.
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