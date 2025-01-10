İskenderun'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Göreve geldikleri günden bu yana ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Dönmez, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de gazetecilerin kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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