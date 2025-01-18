Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Furkan Orhan Y. yönetimindeki 01 ATT 106 plakalı tır, kaza yapan otomobile ve yaralananlara yardım için duran Davut A'nın kullandığı 27 SH 895 plakalı tıra çarptı. Daha sonra tır, viyadüğün üzerinden devrilerek alev aldı.

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