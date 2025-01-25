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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:19
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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emek Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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