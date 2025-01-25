Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.
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