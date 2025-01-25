Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emek Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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